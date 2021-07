Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte/r entwendet E-Bike von Parkplatz

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag entwendete ein/e Unbekannte/r ein auf einem Supermarkt-Parkplatz angeschlossenes E-Bike binnen weniger Minuten. Wie die Geschädigte gegenüber den eingesetzten Beamten mitteilte, hatte sie sich gegen 15:15 Uhr - 15:45 Uhr in einem Supermarkt in der Schwarzburger Chaussee aufgehalten und ihr E-Bike der Marke "Cannondale" in weinrot vor dem Markt angeschlossen. Als sie nach knapp 30 Minuten aus dem Geschäft zurückkehrte, stellte sie den Verlust des E-Bikes fest. Auffällig an dem Rad seien zwei rote Seitentaschen gewesen. Die ermittelnden Beamten suchen Zeugen, welche Angaben zum Verbleib des E-Bikes oder zum möglichen Täter machen können - bislang liegen keinerlei Hinweise vor. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

