Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Schwarza (ots)

Am Donnerstagvormittag wurden bei einem Verkehrsunfall in Rudolstadt/ Schwarza zwei Personen verletzt. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Ford die Straße An der Molkerei und beabsichtigte, nach links auf die Blankenburger Straße aufzufahren. Jedoch übersah der Mann ein von links kommendes Fahrzeug, welches mit zwei Personen besetzt war. Der 83-jährige Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß, auch durch Abbremsen, nicht vermeiden, sodass er und seine 79-jährige Beifahrerin - bisherigen Erkenntnissen zufolge- durch die Kollission leicht verletzt wurden. Beide Personen kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus, der 25-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten duch Abschleppunternehmen geborgen werden, die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

