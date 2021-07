Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gartenzaun beschädigt

Tanna (ots)

In der Zeit von Freitag, 25.06.21, 22:00 Uhr bis zum Samstag 26.06.21, 05:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter 15 Holzlatten eines Zaunes in Tanna, Pfarrgäschen. Die Täter brachen jeweils die Spitzen der Holzlatten ab. Zeugen melden sich bitte bei der PI Saale-Orla in Schleiz unter der Tel.-Nr. 036634310

