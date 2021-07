Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Durchsuchungen nach Brandstiftungen an PKW

Rudolstadt/Bad Blankenburg/Berlin (ots)

In der Nacht vom 05.06. zum 06.06.2021 wurden in Rudolstadt mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt und eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht.

Die Ermittlungen wurden durch die KPI Saalfeld übernommen.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen drei Personen erarbeitet werden. Durch den Ermittlungsrichter wurden Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Am heutigen Tag erfolgten durch Einsatzkräfte der LPI Saalfeld umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen bei den Tatverdächtigen in Rudolstadt und Bad Blankenburg. Ein Tatverdächtiger hielt sich in Berlin auf. Durch Kräfte der Berliner Polizei erfolgte die Durchsuchung in Berlin . Es konnte bei allen Tatverdächtigen umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Zusätzlichen wurden Hinweise auf weitere Straftaten, wie Diebstahlshandlungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bei den Durchsuchungen festgestellt und die Ermittlungen aufgenommen.

Die männlichen Tatverdächtigen im Alter von 24, 25 und 33 Jahren sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Hinweise zu verdächtigen Personen sowie alle weiteren Informationen, die zur Aufklärung der Brandstiftungen beitragen, nehmen die Ermittler der Kripo Saalfeld unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell