Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad entwendet

Sonneberg (ots)

Ein Unbekannter entwendeten am Mittwoch zwischen 7:00 Uhr und 16:00 Uhr ein neuwertiges Damen-Fahrrad der Marke "Cube" im Wert von etwa 2.000 Euro, das gesichert im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg abgestellt war. Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

