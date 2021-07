Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl im Solarpark

Moßbach (ots)

Unbekannte drangen am Mittwoch gegen 3:00 Uhr gewaltsam auf das Gelände des Solarparks in der "Neuen Straße" in Moßbach ein und entwendeten dort mehrere Verteiler sowie verschiedene Bauteile. Der Beuteschaden beläuft sich im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell