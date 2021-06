Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rohre geklaut

Rauenstein (ots)

Ein derzeit noch Unbekannter ließ am Dienstag mehrere Abwasser-Rohre von einer Baustelle im Gewerbepark in Rauenstein mitgehen. Während der Tat wurde der Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Hinweise zum Dieb richten Sie bitte an die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell