Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Wohnung

Bad Blankenburg (ots)

Unbekannte drangen am Dienstag zwischen 9:00 Uhr und 14:00 Uhr gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hofgeismarer Straße in Bad Blankenburg ein und durchwühlten dort mehrere Schränke. Die Täter ließen zwei hochwertige Uhren sowie Bargeld im vierstelligen Bereich mitgehen. Hinweise zu den Einbrechern oder zum Verbleib der Uhren nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

