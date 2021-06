Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit geklautem Schlüssel in Wohnung eingedrungen

Saalfeld (ots)

Der 55-jährige Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Prinz-Louis-Ferdinand-Straße in Saalfeld ließ am Dienstag den Wohnungsschlüssel im Schloss stecken. Dieser Schlüssel war am Abend verschwunden. Vermutlich verschafften sich Unbekannte damit zwischen 3:00 Uhr und 5:45 Uhr unberechtigt Zutritt zur Wohnung und entwendeten dort den Zündschlüssel eines Rollers, sowie eine Brieftasche mit einer unbestimmten Summe Bargeld. Den Roller, der vor dem Haus stand, ließen die Täter ebenfalls mitgehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

