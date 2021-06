Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Unterwellenborn (ots)

Am Dienstag gegen 7:30 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Audi die Ernst-Thälmann-Straße in Unterwellenborn aus Richtung Langenschade kommend. An der Gabelung wollte der Fahrer nach links in Richtung Ärztehaus abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Nissan und stieß mit diesem zusammen. Der Verursacher sowie der 22-jährige Nissan-Fahrer verletzten sich dabei leicht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Straße für über eine Stunde voll gesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

