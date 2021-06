Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Keller

Sonneberg (ots)

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen brachen Unbekannte gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg ein. Von dort ließen die Einbrecher mindestens 40 Weinflaschen mitgehen. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0.

