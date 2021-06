Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Scheiben eingeschlagen

Bad Lobenstein (ots)

Zwischen dem 25.06.2021, 16:00 Uhr und dem 28.06.2021, 8:00 Uhr zerschlugen Unbekannte vier doppelglasige Scheiben der "Alten Wache" am Leonberger Platz in Bad Lobenstein. Eine weitere Sachbeschädigung richteten Unbekannte an einem Blumenkübel an der Tourist Information der Stadtverwaltung in der Straße "Graben" in Bad Lobenstein an. Zeugen teilen ihre Hinweise bitte der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 mit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell