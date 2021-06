Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch auf Dachboden

Saalfeld (ots)

Unbekannte brachen gewaltsam auf den Dachboden eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Blankenburger Straße in Saalfeld ein und entwendeten eine unbestimmte Anzahl an Snowboards. Dabei entstand Sachschaden. Festgestellt wurde der Einbruch am Montag gegen 13:00 Uhr. Die Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern sowie zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

