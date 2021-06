Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Agrargenossenschaft

Großgeschwenda (ots)

Unbekannte versuchten zwischen dem 27.06.201, 18:00 Uhr und dem 28.06.2021, 7:00 Uhr das Rolltor der Agrargenossenschaft in Großgeschwenda aufzubrechen: Am Rolltor entstand Sachschaden. Nach bisherigem Erkenntnisstand ließen die Täter nichts mitgehen. In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu versuchten Einbrüchen auf dem Gelände. Dabei entwendeten Unbekannte verschiedene Arbeitsgeräte. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560.

