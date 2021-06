Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Wohnung

Sonneberg (ots)

Am Dienstag gegen 0:40 Uhr erhielt die Polizei in Sonneberg die Mitteilung über eine offenstehende Wohnungstür innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Göppinger Straße in Sonneberg. Bei Eintreffen der Beamten stellten diese eine stark beschädigte Tür fest. Ermittlungen ergaben, dass der Mieter wegen eines Krankenhaus-Aufenthaltes zur Tatzeit nicht anwesend war. Nach Rücksprache und Überprüfung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Täter vermutlich einen unbestimmten Betrag an Bargeld aus der Wohnung mitgehen ließen. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonnenberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 zu melden.

