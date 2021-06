Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ruhestörung und Pöbelei

Bad Blankenburg (ots)

Am Montag gegen 22:30 Uhr spielte ein 54-Jähriger lautstarke Musik in der Fröbelstraße in Bad Blankenburg ab, so dass sich Anwohner gestört fühlten und ihn zur Ruhe ermahnten. Daraufhin drohte der Mann mit Straftaten und beleidigte eine Frau mit ausländerfeindlichen Parolen. Die informierten Beamten stellten die Identität des Störenfriedes fest und forderten einen Notarzt an. Dieser entschied die Verbringung auf die psychiatrische Station des Saalfelder Krankenhauses, da der Mann in der letzten Zeit wiederholt mit derartigen Äußerungen auffiel und eine Ernsthaftigkeit der Drohungen nicht ausgeschlossen werden konnte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

