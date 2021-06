Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Firmengelände

Neunhofen (ots)

Zwischen dem 26.06.2021, 12.00 Uhr und dem 28.06.2021, 9:00 Uhr hebelten Unbekannte zwei Briefkästen auf dem Firmengelände in der Gewerbestraße in Neunhofen auf. Sie entwendeten eine unbekannte Summe an Bargeld und verursachten Sachschaden. Danach durchwühlten die Täter drei abgestellte Schrott-Autos und bauten die Benzinpumpe aus einem dieser PKW aus. Der Versuch, Diesel abzuzapfen, misslang. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

