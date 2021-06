Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Feststellungen: Gemeinsamer Einsatz von Bundes- und Landespolizei

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Am vergangenen Wochenende

gab es einen im Vorfeld geplanten, gemeinsamen Einsatz von Bundes-und Landespolizei im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld. In allen drei Landkreisen waren zahlreiche Kollegen der Bundespolizeiinspektion Erfurt sowie der Landespolizeiinspektion Saalfeld, insbesondere im Bereich von Bahnhöfen sowie in Personenzügen, unterwegs, um Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufzuklären. In den Freitag- sowie Samstagabendstunden konnten schließlich resümierend zahlreiche Verstöße und Straftaten durch die Zusammenarbeit der beiden Polizeien festgestellt werden: Knapp 30 Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet, außerdem wurden Verstöße gegen das Waffengesetz im einstelligen Bereich bekannt. Neben jeweils einer Sachbeschädigung sowie einer Beleidigung wurde weiterhin eine Trunkenheitsfahrt festgestellt und eine Person widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Es wurden mehrere Haftbefehle realisiert sowie Personen, deren Aufenhaltsort per Fahndung ersucht wurde, festgestellt. Weiterhin wurden Straftatbestände wie Unerlaubter Aufenthalt, Unerlaubte Einreise sowie Urkundenfälschungen im jeweils einstellingen Bereich aufgedeckt. Ähnlich gelagerte, gemeinsame Einsätze diesen Ausmaßes gab es auch in den Vorjahren in den drei Landkreisen- auch zukünftig soll an die positive Zusammenarbeit zwischen den Behörden angeknüpft werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell