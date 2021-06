Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt

Theuern/ Grümpen/ Sonneberg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden im Landkreis Sonneberg mehrere, verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt. So wurde ein 33-Jähriger in der Nacht zu Samstag einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Grümpen unterzogen- ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde weiterhin ein 49-Jähriger in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg kontrolliert. Auch er muss sich wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten, da die 0,5 Promille Grenze überschritten wurde. Etwas anders, jedoch auch verkehrsrechtlich, stellte sich die Situation in der Nacht von Freitag zu Samstag in Theuern dar. Eine Skoda-Fahrerin sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als die Beamten während des Anhaltevorgangs einen Fahrerwechsel bemerkten - Fahrerin und Beifahrer hatten hastig die Plätze gewechselt, bevor die Beamten an das Fahrzeug herangetreten waren. Jedoch flog die Masche auf- die 17-jährige Fahrerin muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell