Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Angriff auf Frau und Hund gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag teilten Passanten mit, dass es zu einer handfesten Auseinadersetzung zwischen zwei Frauen kam, woraufhin die Täterin unerkannt geflüchtet sein soll. Zeugen sowie der Aussage der Geschädigten zufolge hatte sich im Bereich Wehr/ der Gondelstation folgendes zugetragen: Kurz vor 15 Uhr Uhr traf den Aussagen zufolge eine Frau mit Hund auf die bislang Unbekannte, welche am Flussrand gesessen hätte. Unklar ist derweil der Hintergrund des Geschehenen, jedoch lief der Hund der später Geschädigten vermutlich in Richtung Wasserstelle auf die Frau zu, woraufhin diese die Hundehalterin beleidigte und schrie. Anschließend packte die Unbekannte das Tier im Bereich eines Treppenzugangs Am Mühlgraben und warf den Hund in die Saale. Die 67-jährige Hundehalterin konnte ihr Tier, bisherigen Erkenntnissen zufolge, soweit unverletzt aus dem Wasser bergen, wurde jedoch ebenfalls von der Beschuldigten körperlich attackiert. Außerdem soll die Gesuchte zusätzlich nach dem Hund getreten haben. Erst als Passanten sich einmischten ließ die nunmehr Beschuldigte von Frau und Hund ab. Zu der flüchtigen Frau liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- ca. 30 -40 Jahre alt, sehr schlanke Statur

-etwa 170 cm groß, rotblonde, zum Zopf gebundene, Haare -bekleidet mit weißem/ bunt gemustertem T-Shirt und grauer Hose -in Begleitung eines grauen Fahrrads, womit die Gesuchte auch vom Tatort, vermutlich in Richtung Macheleidtstraße, davon fuhr.

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden dringend Zeugen gesucht, welche Angaben zum Tathergang machen oder Hinweise zur gesuchten Person geben können. Sachdienliche Angaben nimmt die Saalfelder Polizei unter 03671-560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell