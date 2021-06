Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neue Betrugmasche? Polizei bittet um Beachtung und Aufklärung innerhalb der Familie

Unterwellenborn (ots)

Möglicherweise verhinderten aufmerksame Mitmenschen einen Betrug zum Nachteil eines 79-Jährigen aus Unterwellenborn. Aufgrund eigenartiger Besuche in der Vergangeheit bei dem betagten Herren sowie dem Gang zu einer Bankfiliale im Beisein von zwei zunächst unbekannten Personen informierten mehrere Bekannte des Mannes die zuständige Polizei. Glücklicherweise konnte die Beamten sowohl den 79-Jährigen als auch zwei männliche Personen in der Bankfiliale antreffen. Die beiden Männer im Alter von 42 (serbisch montenegrinisch) und 47 (deutsch) Jahren gaben an, ein Gutachten für die Bücher des Betroffenen gegen eine Kostenbeteiligung eines vierstelligen Betrags erstellen zu wollen. In Anbetracht der Umstände sowie aufgrund der unklaren Aussagen der beiden Männer wird ein Betrugsverdacht durch die ermittelnden Beamten der Saalfelder Polizei geprüft. Zum Geldverlust bei dem 79-Jährigen kam es in diesem Fall glücklicherweise nicht. Die Polizei weist erneut und ausdrücklich daraufhin, bei Unklarheiten bzw. Ungereimtheiten im Zusammenhang mit Bargeldzahlungen oder zielgerichteten Nachfragen Unbekannter zu Geldverstecken oder Vermögen etc., Familie, Nachbarn oder die zuständige Polizeidienststelle zu befragen/ zu informieren. Ob es sich in diesem Fall aus unterwellenborn um eine neuartige Betrugsmasche handelt ist Gegenstand der Ermittlungen - die Bürgerinnen und Bürger werden jedoch zu erhöhter Aufmerksamtkeit aufgerufen. Für Rückfragen wenden Sie sich jederzeit an Ihre Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell