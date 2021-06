Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit über 1,9 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Göttengrün/ Blintendorf (ots)

Am Samstagmorgen kurz vor 04 Uhr erhielten die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla einen Hinweis, dass es auf der Strecke zwischen Göttengrün und Blintendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Wie sich am Einsatzort herausstellte, hatte der 22-jährige VW-Fahrer offensichtlich aufgrund Alkoholeinflusses die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille, sodass bei dem Beschuldigten eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt, zudem entstand außer an dem betroffenen Fahrzeug kein weiterer Fremdschaden. Der Beschuldigte blieb ebenfalls unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell