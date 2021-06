Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vandalismus

Saalfeld - Kaulsdorf (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Samstagnachmittag wurde in Kaulsdorf ein abgeparkter Pkw beschädigt. Die Geschädigte stellte ihren dunkelgrauen Opel Corsa auf einem Parkplatz im Bereich der Fuhrgasse ordnungsgemäß ab. Durch eine unbekannte Person wurde wahrscheinlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür über eine Länge von 40 cm zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 500 Euro. Bei der Polizei in Saalfeld wurden in der Vergangenheit mehrere ähnliche Delikte im Bereich Kaulsdorf gemeldet. Personen, die Angaben zur Aufklärung der Straftaten machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

