Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw ohne Kennzeichen unterwegs

Sonneberg (ots)

Am Samstag bemerkte eine Polizeistreife in Sonneberg einen Pkw, welcher ohne amtliche Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. Die Beamten unterzogen den 46-jährigen Fahrer in der Oberlinder Straße einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass der geführte Skoda Fabia bereits seit dem 01.06.2021 stillgelegt worden war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie die Abgabenordnung und die Straßenverkehrszulassungsordnung eingeleitet.

