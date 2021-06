Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neue, bestätigte Details zum Flugzeugabsturz

Gebersreuth (ots)

Im Fall des Flugzeugabsturzes vom 23.06.2021 in Gebersreuth/ Straßenreuth können zwischenzeitlich folgende Details bestätigt werden: Die österreichische Maschine, ein motorisiertes Kleinflugzeug, ist an dem Unfalltag in Österreich gestartet und befand sich auf dem Weg nach Braunschweig. Zur genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sowie der "Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung" aus Braunschweig an. Des weiteren wurde bereits in einer Mitteilung der LPI Saalfeld vom 24.06.2021 bestätigt, dass der Pilot beim Absturz der Maschine ums Leben kam. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sowie der ausstehenden Untersuchungen kann die Identität der Person jedoch noch nicht zweifelsfrei bestätigt werden- es wird entsprechend nachberichtet. Weitere Auskünfte können aktuell nicht erteilt werden.

