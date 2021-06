Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spitzenreiter bei Geschwindigkeitsmessung fährt doppelt so schnell wie zulässig

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei das Einhalten der vorgeschriebenen Geschwidigkeit in der Sonneberger Straße in Neuhaus-Schierschnitz. Bei erlaubten 50 km/h innerorts passierten über 660 Fahrzeuge die Messörtlichkeit. Es wurden 74 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon 70 Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarngeld rechnen müssen. Vier weitere Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeldverfahren, wobei der Spitzenreiter (PKW) darunter mit 103 km/h gemessen wurde, ihn erwartet zusätzlich ein Fahrverbot.

