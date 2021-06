Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tablet aus Transporter geklaut

Sonneberg (ots)

Ein Unbekannter hebelte am Donnerstag gegen 2:30 Uhr die Beifahrertür eines Kleintransporters auf, der in der Schießhausstraße in Sonneberg geparkt war und entwendete daraus ein Tablet. Vermutlich flüchtete der Dieb anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Oberlinder Straße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

