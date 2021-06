Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall auf Kreuzung

Blankenstein (ots)

Ein 61-Jähriger befuhr Mittwochmittag die Landstraße zwischen Birkenhügel und Blankenstein. An der Einmündung zur Hauptstraße übersah der Fahrer einen Ford und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Verletzt hat sich bei dem Unfall niemand.

