Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ergänzung zur Pressemeldung "Kleinflugzeug abgestürzt"

Gebersreuth (ots)

Am 23.06.2021 ereignete sich in der Nähe von Gebersreuth ein Flugunfall, wie in einer Pressemeldung bereits berichtet wurde. Bei diesem Unfall kam der Pilot ums Leben, dessen Identität bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig geklärt werden konnte. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind ebenfalls noch nicht abgeschlossen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, die mit dem Flugunfall in Verbindung stehen könnten. Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1464.

