Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken ins Krankenhaus gefahren

Sonneberg (ots)

Ein 57-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 08:00 Uhr mit seinem Pkw zum Krankenhaus in Sonneberg. Dort stellte man bei der Untersuchung 1,7 Promille Blutalkoholkonzentration fest und informierte die Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von 1,03 Promille. Der zuständige Staatsanwalt ordnete daraufhin eine zweite Blutentnahme an. Der Fahrer erhielt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell