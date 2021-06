Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Fahrrad

Bad Lobenstein (ots)

Dienstagabend befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Fahrrad die Poststraße in Lobenstein. An der Kreuzung beabsichtigte er, geradeaus in Richtung Parkstraße zu fahren. Dabei stürzte der Radler vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme und bleib auf der Fahrbahn liegen. Ein 49-Jähriger befuhr zur selben Zeit mit seinem Renault die vorfahrtsberechtige Straße der Jugend. Trotz Vollbremsung streifte er den auf der Fahrbahn liegenden Radfahrer. Dieser erlitt dabei zum Glück nur leichte Verletzungen. Zur Untersuchung kam er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

