Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Steinfigur entwendet

Neunhofen (ots)

Unbekannte beschädigten vermutlich in der Nacht zum Dienstag den Zaun eines Grundstücks in der Straße "Rodelsmühle" in Neunhofen. Aus dem Garten ließen die Täter eine Steinfigur mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell