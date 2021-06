Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Anzeigen gegen Fahrzeug-Führer

Ruppersdorf (ots)

Ein 34-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 3:30 Uhr mit seinem Renault rückwärts durch Ruppersdorf in Richtung Gahma. Dabei geriet er mit seinem PKW zu weit nach links und beschädigte die Baustellenabsicherung einer Straßenbaustelle. Diese wurde um mehrere Meter verschoben. Beim Gegenlenken kam das Fahrzeug vorn links von der Fahrbahn ab und blieb zwischen Bordsteinkante und Baustellengraben hängen. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Prüfung der Fahrtauglichkeit ergab eine Beeinträchtigung durch Betäubungsmittel. Dies hatte eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge. Zudem führte der Mann eine Anscheinswaffe in Form einer Pistole sowie einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker bei sich. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Dem Fahrer blühen nun mehrere Anzeigen.

