Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Personen mit Betäubungsmitteln kontrolliert

Bad Blankenburg/ Rudolstadt/ Schleiz (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch stellten die Beamten der LPI Saalfeld und PI Saale- Orla im Rahmen von Verkehrs-bzw. personenkontrollen in mehreren Fällen Betäubungsmittel fest. In Schleiz wurden während einer Verkehrskontrolle eines 42-Jährigen drogentypische Utensilien festgestellt, zudem zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis. In Bad Blankenburg wurde weiterhin ein 28-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Nachdem der Mann versucht hatte zu flüchten, fanden die Beamten in seiner Bekleidung geringe Mengen Drogen und stellten diese sicher. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich in Rudolstadt, als bei einer Personenkontrolle eines 51-Jährigen verschiedene Betäubungsmittel in geringen Mengen aufgefunden wurden. Des weiteren befanden sich Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes in einer Wohnung in der Schillerstraße in Rudolstadt. Auch hier stellten sie bei dem 25-jährigen Bewohner geringe Mengen Drogen fest. Alle Betroffenen müssen sich aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bzw. des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell