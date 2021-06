Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Feststellungen während Verkehrskontrollen

Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld führten Montagabend mehrere Verkehrskontrollen innerhalb des Zuständigkeitsbereiches durch und stellten dabei zahlreiche Verkehrsverstöße fest. In der Clöswitzer Straße in Großkochberg kontrollieten die Polizisten einen 18-Jährigen VW-Fahrer, bei dem ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,30 Promille ergab. Der Führerschein war erst einmal weg und er erhielt eine Anzeige. In der Hauptstraße in Langenschade ging den Beamten ein 34-Jähriger mit einem Citroën ins Netz. Die angebrachten Nummernschilder gehörten eigentlich an ein anderes Auto. Der Fahrer war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Er erhielt Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In der Hofgeismarer Straße war ein 36-Jähriger mit einem E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs. Er pustete 1,37 Promille in den Alkomaten. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Alle drei Fahrzeug-Führer mussten eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen.

