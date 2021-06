Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Männer beim Fahrraddiebstahl beobachtet

Sonneberg (ots)

Am Montagabend bemerkte ein 57-Jähriger in der Eisenbahnstraße in Sonneberg wie zwei ihm unbekannte Personen sein Fahrrad entwendeten und damit davon liefen. Als der Mann die beiden Personen ansprach und mit dem Diebstahl konfrontierte, gaben sie das Fahrrad heraus, flüchteten jedoch. Durch eine gute Personenbeschreibung konnten die eingesetzten Beamten die beiden Flüchtigen zeitnah stellen. Es handelte sich um Männer im Alter von 29 und 35 Jahren - sie müssen sich nun aufgrund des Fahrraddiebstahls verantworten.

