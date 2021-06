Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW gestreift und geflüchtet

Rudolstadt (ots)

Am Samstag gegen 18:30 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeug-Führer mit seinem Fahrzeug die komplette rechte Seite eines Skoda, der in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand der Keilhauer Straße in Rudolstadt geparkt war. Der Verursacher entfernt sich danach pflichtwidrig in unbekannte Richtung. An der Unfallstellet konnten die Beamten Teile vom Verursacher-Fahrzeug auffinden und sicherstellen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

