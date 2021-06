Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Samstag zwischen 16:15 Uhr und 18:15 Uhr einen VW Passat, der im Rudolspark in Rudolstadt geparkt war. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 0371 560 entgegen.

