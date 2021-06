Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike geklaut

Pößneck (ots)

Unbekannte entwendeten am Samstag zwischen 18:00 Uhr 22:45 Uhr ein mit Faltschloss gesichertes E-Bike aus dem Vorraum einer Gaststätte in der Turmstraße in Pößneck. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

