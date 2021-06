Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann geht mit Mistgabel auf Personen los

Bucha/ Unterwellenborn (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag baten mehrere Personen um polizeiliche Hilfe am Saalthal/ Alter in Bucha. Aus bislang unbekannter Ursache wurde eine Gruppe junger Leute durch einen 76-jährigen Anwohner mit einer Mistgabel bedroht. Die Personengruppe war sich zunächst keines ursächlichen Grundes bewusst, jedoch kam es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Parteien, woraufhin der Beschuldigte eine Mistgabel aufnahm und mehrfach in Richtung eines 19-Jährigen stach. Der Junge konnte dem Angriff ausweichen und blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von über 1 Promille. Da ein hinzugerufener Notarz keinen medizinischen Behandlungsbedarf beim 76-Jährigen sah, wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt, welchem er nachkam. Gegen ihn wird nun aufgrund des Verdachts des Versuchs der Gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

