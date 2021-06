Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Saalfeld (ots)

In der vergangenen Woche sowie am letzten Wochenende kam es zu Einbrüchen im sogenannten "Musikerviertel" in Saalfeld. Unbekannte drangen in zwei bislang bekannt gewordenen Fällen gewaltsam in Gartenhütten/ Schuppen in der Pirmasenser Straße sowie der Beethovenstraße ein. Entwendet wurden jeweils mehrere, teils ungesicherte, Mountainbikes sowie ein E-Bike. Bislang gibt es keine Hinweise zu möglichen Tätern, sodass zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen gesucht werden (LPI Saalfeld ist telefonisch unter 03671-560 erreichbar). Im Allgemeinen wird den Anwohnern geraten, Wertgegenstände und mögliches Diebesgut entsprechend zu sichern sowie auf Unregelmäßigkeiten im Wohngebiet/ in der Nachbarschaft zu achten. Bei der Sichtung von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen ist es sinnvoll, die zuständige Polizeidienststelle unverzüglich über den Umstand zu informieren.

