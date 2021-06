Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Pkw

Kaulsdorf (ots)

Erneut wurde der Pkw einer 22-jährigen in Kaulsdorf durch langgezogene Kratzer beschädigt. Unbekannte verursachten in der Zeit von gestern Abend 22.45 Uhr bis heute Morgen 06.50 Uhr Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro an beiden Fahrzeugseiten des dunklen VW Golf. Dieser war in Kaulsdorf, Straße des Friedens auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich eines Garagenkomplexes gegenüber der Schule abgestellt. Bereits in der Nacht vom 28. zum 29. Mai diesen Jahres wurde durch Unbekannt an dem Auto Schaden in Form von Kratzern hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

