Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Überholen in die Leitplanke gedrängt

Sonneberg - Blechhammer (ots)

Am Freitag gegen 12:20 Uhr befuhr eine 57-jährige mit ihrem Pkw VW Golf die Ortsverbindung Blechhammer - Steinach. Kurz nach dem Ortsausgang Blechhammer überholte die im Gegenverkehr befindliche Fahrerin eines VW Caddy einen vor ihr fahrenden Seat. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin des Golfs nach rechts aus und fuhr gegen die Leitplanke. Die Fahrerin des Caddys setzte ihr Fahrt fort. Am Golf entstand erheblicher Sachschaden, der Schaden an der Leitplanke beträgt etwa 150 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell