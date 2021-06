Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Enkeltrick durchschaut

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitag erstatteten in zwei Fällen ältere Bürger aus Neuhaus am Rennweg Anzeige wegen Betrug. Unbekannte Täter hatten im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr bei diesen angerufen und sich als nahe Angehörige ausgegeben. Sie gaben an, in einer Notlage zu sein und deshalb einen größeren Geldbetrag zu benötigen. Das Ansinnen der Täter wurde allerdings von den Betreffenden durchschaut, sodass es beim Versuch blieb und kein Schaden entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell