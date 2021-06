Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorkommnis in der Saalfelder Tafel

Saalfeld (ots)

Gegen 17 Uhr erschien am Freitag ein junger Mann während der Ausgabezeit in der Saalfelder Tafel. Er wollte aber keine Lebensmittel abholen, sondern in Erfahrung bringen, wer den Tafelpass seiner Mutter zerrissen hat. Dies jedoch lauthals und drohend, er zückte auch ein Messer. Das energische Auftreten des Leiters bewegte ihn zum Rückzug. Personen wurden nicht verletzt. Zum Hintergrund ist zu sagen, dass die Dame im Vorfeld Lebensmittel unmittelbar nach dem Erhalt entsorgte und somit das Bezugsrecht verwirkt hat. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 18-jährigen Syrer handelt, der in Saalfeld wohnt. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell