Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Manipulationen am Moped - Zeugen sowie weitere Geschädigte gesucht

Saalburg (ots)

Wie bereits in einer Pressemeldung am 05.06.2021 mitgeteilt wurde, nahmen Unbekannte am Freitag, dem 04.06.2021 zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr, Manipulationen an einem Moped vor, das am Saalburger Strand abgestellt war. Die Täter lösten Schrauben an der Motor-Abdeckung der Simson S51. Als die 17-jährige Halterin mit ihrem Moped losfuhr, riss die Kette und das Hinterrad des Fahrzeuges blockierte. Das Mädchen konnte glücklicherweise einen Unfall verhindern und wurde nicht verletzt. Am selben Tag gegen 20:00 Uhr befand sich auf dem Parkplatz ein Junge, der ebenfalls Probleme mit seinem Moped zu haben schien. Dieser, sowie eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

