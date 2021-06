Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an E-Bike

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 15:20 Uhr riss ein Unbekannter gewaltsam den Akku aus der Halterung eines E-Bikes, das am Berufsschulzentrum in der Trommsdorffstraße in Rudolstadt abgestellt war. Dabei entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

