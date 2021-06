Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad-Diebe geschnappt

Saalfeld (ots)

Der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen sowie dem schnellen Handeln der Polizei ist es zu verdanken, dass am Donnerstag, kurz vor Mitternacht zwei Diebe in der Hannostraße in Salfeld gestellt werden konnten. Der Zeuge beobachtete drei auffällige Personen bei einem offensichtlichen Fahrrad-Diebstahl und informierte die Polizei. Bei deren Eintreffen versteckten sich die Verdächtigen in einem Gebüsch. Die Beamten stellten eine 31-jährige Frau sowie einen 16-Jährigen. Außerdem fanden sie im Gebüsch einen Rucksack mit Werkzeug zum Zerlegen von Fahrrädern und zahlreiche Fahrradteile. Das besagte Fahrrad, an dem die beiden bereits mehrere Teile abgebaut hatten, lehnte an einer Hausmauer. Die Polizisten stellten das Werkzeug sowie die Teile des Rades sicher und fertigten eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell