Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike geklaut

Saalfeld (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag entwendeten Unbekannte ein E-Bike sowie ein Mountainbike aus dem Fahrrad-Schuppen auf einem Grundstück in der Beethovenstraße in Saalfeld. Die Täter ließen im Gegenzug ein anderes Mountainbike zurück. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der geklauten Bikes nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell