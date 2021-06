Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Klebstoff in das Schloss gespritzt

Schleiz (ots)

Unbekannte spritzten zwischen Mittwoch (16.06.2021), 21:30 Uhr und Donnerstag, 9:00 Uhr Klebstoff in das Schloss der Eingangstür einer Gaststätte in der Geraer Straße in Schleiz. Dabei entstand Sachschaden. Dies war bereits die 5. Sachbeschädigung an dieser Gatstätte innerhalb der letzten Wochen. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

